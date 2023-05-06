Meral Akşener Aydın'da konuştu: '8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz'

Haber: MAHİR BAĞIŞ / Kamera: DURSUN ALKAYA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da; "Gideceğiz, nezaketimizle, emekliye sevk edeceğiz Recep Bey ve arkadaşlarını. 5-10-15 maaş alan, yan gelip yatan, sizin hakkınızı yiyen, haram yiyen o danışmanların yüzünü çok merak ediyorum. Yazık, pudra çekemeyecekler… Kafayı kırdılar ha… Döndü dedi ki 'Bunlar işgalci güçler.' E sen kimsin? Onlar istiklal mücadelesi verenlermiş. Muhterem! Zenginliğinin, paranın, bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda geldiğiniz noktaların, gemiciklerin menşeini söyle. İstiklal mücadelesi verenin cebinde haram olmaz… 8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Aydın'da miting düzenledi. Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Akşener, şunları söyledi:

"Demokrasi şehidi rahmetli Menderes'imiz, 'Eğer Yassı Ada'dan kurtulursam Çine Çayı'ndan öbür tarafa geçmeyeceğim' demişti. Bunu bir vasiyet olarak kabul et, dedi bana biraz evvel il başkanımız. Ben de baş üstüne dedim. Ailesi ile görüşüp mezarını siz de isterseniz Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Nasıl ki rahmetli Demirel İslamköy'deyse, rahmetli Menderes'in mezarı da ailesi istediği takdirde Çakırbeyli'de olması münasiptir.

"8 GÜN KALDI BU KAFAYI KIRMIŞLARDAN KURTULUYORUZ"

Çok ilginç bir seçime gidiyoruz; 'Allah, Allah' nidalarıyla sanki savaşa gidiyoruz. Kızlar bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları işittik. Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk. Yetmedi gençler, siz de süfli oldunuz. Beraber tarih yazacağız, 14 Mayıs akşamında hep birlikte 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e. Gideceğiz, nezaketimizle, emekliye sevk edeceğiz Recep Bey ve arkadaşlarını. 5-10-15 maaş alan, yan gelip yatan, sizin hakkınızı yiyen, haram yiyen o danışmanların yüzünü çok merak ediyorum. Yazık, pudra çekemeyecekler.

Tarımla üretim yapanlar 2019'da 'teröristtiniz', bugün ne oldunuz, hain. Bugün bu meydanı şereflendiren sizler nesiniz biliyor musunuz? Kafayı kırdılar ha. İşgalci güçler. Yaşını başını almış bir ağabey, çıktı; bu arada aynı ağabey İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı; o derece milli… Döndü dedi ki 'Bunlar işgalci güçler.' E sen kimsin? Onlar istiklal mücadelesi verenlermiş. Muhterem! Zenginliğinin, paranın, bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda geldiğiniz noktaların, gemiciklerin menşeini söyle, İstiklal mücadelesi verenin cebinde haram olmaz. 8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz.

"HADİ ORADAN BE, SİZİN ALINLARINIZIN NERESİ TEMİZ, KAPKARA BİRER MÜHÜR VAR ORADA"

Temiz alınlarıyla secdeye varanlar onlarmış, biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. O temiz alnın olması için harama el uzatmamış, çocukların hakkını gasp etmemiş olmanız lazım. 5-10 maaş verip diğer çocukları, Fedai öğretmeni intihara zorlamamış olmanız lazım. Hadi oradan be, sizin alınlarınızın neresi temiz, kapkara birer mühür var orada. O seccadeye alnını sürecek temizlikte adamlar değilsiniz siz.

Bunları dalga geçerek, üzülmeyesiniz diye anlatıyorum ama bu öyle bir şey ki. Bu seçmeni, milleti ahmak yerine koyan bir zihniyettir. Bizi birbirimizle dövüştürüp bedavadan oy alıp daha sonra da bu milleti maraba gören bir zihniyettir. Millet patrondur, baş tacıdır. İktidar hizmet etmekle yükümlüdür size, kendine değil. Buna karşılık muhalefet de sizin avukatınız olmak mecburiyetindedir.

"SİNAN'IN KATİLLERİNİ DE AZMETTİRİCİLERİNİ DE BULACAĞIZ, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ. BİR DAHA SİNANLAR KATLEDİLMEYECEK"

Bir seçime gidiliyor, şimdi bir karar vereceksiniz. Aydın'ın hala cezalandırılmasına mı evet diyeceksiniz yoksa sizi soyanların, haksızlık edenlerin emekli edilmesine mi evet diyeceksiniz? Elbette ki emekli edilmesine evet diyeceksiniz. Bu mülakat sürdüğü takdirde haksızlıklar devam eder, biz mülakatı kaldıracağız. Hepimizin ne olduğunu bildiğini iddia eden Recep Bey, senin devri iktidarında gencecik bir akademisyen katledildi. Azmettireni, katilleri herkes biliyor, ama Recep Bey'in devri iktidarında ne katiller ne azmettirenler bulundu. Yemin olsun ki Sinan'ın katillerini de azmettiricilerini de bulacağız, gereğini yapacağız. Gereğini yaptığımız için de bir daha Sinanlar katledilmeyecek.

"KÖYDE ÇOBANLIK YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKAN GENÇLERİN ASGARİ ÜRET ÜZERİNDEN MAAŞINI HEM DE SSK'SINI BİZ ÖDEYECEĞİZ"

100 bin öğretmen hemen tayin edeceğiz, bütün köy okullarını açacağız. O köy okullarının şu andan 11 binini derhal açabilecek durumdayız. 150 bin öğretmen tekrar tayin olacak yani 250 bin öğretmen tayini var. Ziraat mühendisi, veteriner ve teknikerler tayin edilecek. Bütün çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak, sadece faiz ödeyeceksiniz bir süre. Köylerde giden gençlerimizin BAĞ-KUR ya da SSK primlerini 5 yıl boyunca devlet ödeyecek. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari üret üzerinden maaşını hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz, besicilik gelişsin diye. Havza merkezli tarımın yolunu açacağız, mazotun, gübrenin, yemin, elektriğin fiyatlarını yüzde 20-30 ürünü ekerken anında alacaksınız. Ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz, düşük de çıksa oradan alacağız, fazla çıkarsa istediğiniz yere satıp daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz.

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İHTİSAS VE BUTİK OSB'LER KURACAĞIZ"

Aydın için, tarım için büyük bir fuar alanı yapacağız. Çıldır Havaalanı'nı sivil yolcu taşımacılığına açacağız. Yeni bir devlet ve vakıf üniversitesi istiyorsunuz, Millet İttifakı'nın paydaşlarına götüreceğim ama ben kişisel olarak arkasında duracağımı söyleyeyim size. Küçük ölçekli ihtisas ve butik OSB'ler kuracağız. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Tarımda taban fiyatları ve destekleme prim miktarları çiftçi ürün ekim planlarını yapmadan önce açıklayacağız ve primler hasattan hemen sonra ödenecek. Bu ülkenin, milletin paraları ile yaptıkları bütün varlıklarını haraç mezat sattılar. Özelleştirmeler yeniden gözden geçirilecek.

"14 MAYIS AKŞAMI KILIÇDAROĞLU 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ, KARŞINIZDA DURAN BU KİŞİ DE BAŞBAKANINIZ OLACAK"

Seçim için bu kadar yalan, iftira, çirkinlik, hakaret, tehdit, ne alakası var seçime gidiyoruz kardeşim. Ama niye böyle oluyor biliyorsunuz, cebelleziler bitiyor. Ne soymuşlar be bu ülkeyi. Soyulmuş Türkiye'nin tüm paralarını geri getireceğiz. Dün akşam Hıdırellez'di; hepimiz dileklerimizi gül ağacına astık. 14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu 13'üncü cumhurbaşkanımız, karşınızda duran bu kişi de başbakanınız olacak. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e."