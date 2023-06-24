Meral Akşener: Asla affetmeyeceğim, hesaplaşacağız hep birlikte

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir düşmanımın, hiçbir rakibimin, beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." dedi.

Partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Akşener, milletin taleplerini tüm Türkiye'ye duyurmak için dinledikleri her şeyi meydanlara, kürsülere ve sosyal medyaya taşıdıklarını aktardı.

Akşener, "Dedikodu, iftira, hakaret etmek yerine milletimizin derdi ve sesini taşıdık. 'Bizden değil, bu dert bize oy getirmez, bu talep bizim işimize gelmez' demedik. Milletimizin her bir ferdinin sorunlarına çözümler ürettik." diye konuştu.

Daima hakikatin peşinden gittiklerini ve şartlar ne olursa olsun hakikati söylemekten kaçınmadıklarını vurgulayan Akşener, " İyi Parti, dengesi bozulan siyasetin su terazisidir. İki yumruk arasına sıkıştırılan milletimiz için yaşama odasıdır. Kişisel ihtiraslara mahkum edilen milletimiz için bir çıkış kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız"

Akşener, davaları için zorluklara direndiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sözümüz doğru olduğu için nice iftiraya göğüs gerdik. Hele ki bir şey olamadığına öfkelenip bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen hiçbir düşmanımın, hiçbir rakibimin, beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi. Ama affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim, billahi affetmeyeceğim, vallahi affetmeyeceğim. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Biz, bugünlere koltuk sahibi olmak için gelmedik. Biz, bugünlere zengin olmak için de gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı. Burada böyle bir şey yoktur. Biz, bugünlere kendi ikballerimiz için de gelmedik."

-"'Bu parayı nereden buldun' diye niye sormadınız?"

Konuşmasında, "Ben Meral Akşener. Ben sadece oylarınızla genel başkanlığa seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim" ifadesini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"Beni parayla satın alabilen oldu mu? 30 yıllık siyasi hayatımda parayla ilgili hiçbir isnat olmamışken, bunu yapanlar kahrı perişan olsun inşallah. Biz, bugünlere milletimiz için geldik, hırslara esir olmadık. Kibirle kalplerimizi karartmadık. Makam sarhoşluğuna kapılmadık. Zaten makamla alakası olmayan tek kişi olarak sarhoş olmam da mümkün değil herhalde. Çünkü biz, bugünlere milletimizin teveccühüyle geldik. Ağzımdan 'ben' sözü duymadınız, 'biz' diye geldik. 200 kişilik kurucular kurulu kurduk. En fazla 80 kişi olur, 200 kişi niye oldu biliyor musunuz? Herkes borç çıkardı. Çocuğunun çikolata parasını koyduğunu iddia ettiler ve bazılarınız döndü dedi ki, 'Ben master paramı koydum.' Yahu niye koydun? Bu yola çıkarken hanginizden para istedim ki? Milletvekilleri, geçen dönem Meclis'e girdiniz. Genel Merkeze para mı istedik sizden? Bugün milletvekilisiniz sizden para mı isteniyor? Genel Merkez yapıldı muhteremler 15 liralık çöp kutularını aldım ben. O gün bana 'Bu parayı nereden buldun' diye niye sormadınız? 'Nasıl buldun bu parayı, nereden buldun' niye demediniz? Çünkü sorumluluk almanız gerekiyordu, doğru mu? Kaçtınız. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı, iftira atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. İşte bu yüzden bizim siyaset anlayışımızın yönü de yolu da pusulası da milletimizin ta kendisidir."

(Sürecek)