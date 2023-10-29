Meral Akşener, Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyetimizin bekçisi olacaklarını söyledi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle Anıtkabir'i ziyaret ederek, "Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız" dedi.

Devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Akşener, daha sonra partililerle birlikte yeniden Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.