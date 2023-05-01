Meral Akşener: '8 milyon Suriyeli ülkemizde, 2 yılda tamamı, hepsi beraber gidecek'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah'ın huzurunda size söz veriyorum, Suriyelileri biz bu ülkeye neden getirdik? Ne kar elde ettik? Ne oldu? Kimine göre 10, kimine göre 8 milyon insanı buraya doldurduk. Buna karşılık 7 trilyon dolarlık komşularımızla olan ticaret hacmi ortadan kalktı. Buna karşılık Beşar Esad'a demokrasi öğretmeye kalktık ve sonuçta 8 milyon Suriyeli ülkemizde. 2 yılda tamamı, hepsi beraber gidecek." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e geldi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen mitinge katılan Akşener, toplanan kalabalığa hitap etti. Meydandakilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Akşener, hükümeti eleştirdi. Millet İttifakı ve İYİ Parti adına bir söz vermek istediğini dile getiren Akşener, "Ocak ayı itibariyle işçilerimize ve emekçilerimize yüzde 55 zam yapılmasını istemiştim, yapmadılar, 15 Mayıs'ta hayırlısıyla seçimi alacağız ilk yapacağız iş temmuz ayının başında bütün emekçi ve emeklilerimize yüzde 50 zam yapmaktır. Aranızda benim yaşımda olanlar var. Eskiden o beğenmedikleri Türkiye'de siyasiler önce seçmenin karşısında hazır ola geçer, topuk selamı verir, yerlere kadar eğilir ve kendini projeleri ile hizmet anlayışı ile seçmene, sizlere beğendirmeye kalkar, siz de bir not verirdiniz. Eğer olumlu bulmuşsanız, derdiniz ki 'Seni ve partini iktidar yaptım, hizmet edeceksin', daha az beğendiniz zaman da, 'Sizi muhalefet ettim, siz bizim avukatımız olacaksınız' derdiniz. Muhalefet halkın avukatıdır. İktidar da hizmet etmekle yükümlüdür" dedi.

Akşener daha sonra Mersin milletvekilleri adaylarını sahneye çıkartarak hatıra fotoğrafı çektirdi.