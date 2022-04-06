Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Haberler

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Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı meclis toplantısı gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Menteşe Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Konakaltı Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Menteşe Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Konakaltı Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında yapılan ve 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, encümen üyelikleri ile belediye komisyon seçimleri yapıldı.

Buna göre; Belediye Encümenliğine Erkan Aydın, Gonca Köksal, Hakan Ünsal oy çokluğu ile seçildi. Meclis Komisyon üyelikleri ise şu isimlerden oluştu; Plan ve Bütçe Komisyonu; Mustafa Yörük, Nail Kızıl, Bahattin Gür, Tahir Özsoy, Miraç Özcan. İmar Komisyonu; Gonca Göksal, Şahin Kırkan, Gökay Çakmak, İsmet Karakuş, Selim Bağcıoğlu. İnceleme Komisyonu; Nevzat Sarıçoban, Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Teslime Güven Doğramacı, Aykut Çekiç, Miraç Özcan. Çevre ve Sağlık Komisyonu; Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Esin Ayşe Atıl, Erhan Çetinkaya, İbrahim Çoban, Yasin Korkmaz. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Tuncay Onargan, Mehmet Güven, Arif Bişen, Hasan Çolak, Yasin Korkmaz, ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu; Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Esin Ayşe Atıl, Gökay Çakmak, Emine Dal Kılıçaslan, Yasin Korkmaz seçildi.

Toplantıda 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı meclis toplantısı gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bahattin Gümüş, Yasin Korkmaz, Erkan Aydın, Nisan, Politika, Haberler

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