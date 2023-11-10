Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Anıtkabir'i ziyaret ederek, "Cephelerde ölüme meydan okuyarak başlayan bir millet sevdasını, modern bir Türkiye Cumhuriyetinin inşasıyla taçlandırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla gönlümüzden silinmeyecek bir kutup yıldızıdır" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da katıldığı ziyaret programına; AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, belediye başkan yardımcıları, Menemen Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve bağımsız meclis üyeleri katıldı.

Menemen Belediyesi heyetinin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başlayan ziyarette Başkan Vekili Pehlivan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Pehlivan, duygularını Anıtkabir Özel Defterine yazdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; özlem, minnet ve rahmetle anmak için Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Pehlivan, "Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve modernleşme mücadelesinin öncüsüdür ve onun büyük liderliği sayesinde ülkemiz bugünkü çağdaş kimliğine kavuşmuştur. Bugün ziyaret ettiğimiz Anıtkabir, sadece bir anıt mezar değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, milletimizi çağdaş değerlere taşımış ve ona birlik, beraberlik ve ilerleme fırsatı sunmuştur. Bugün, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, onun önemli eserlerini ve ilkelerini hatırlıyoruz. Atatürk'ün mirası olan laiklik, demokrasi, eğitim, bilim, kültür ve sanat gibi değerleri koruyarak, ülkemizi daha da ileriye taşımak bizlerin görevidir. Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda, gösterdiği yolda, birlik ve beraberlik içinde ilerlemek için söz veriyoruz. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için çaba sarf edeceğimize olan inancımızı yineliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Aydın Pehlivan ayrıca, "Cephelerde ölüme meydan okuyarak başlayan bir millet sevdasını, modern bir Türkiye Cumhuriyetinin inşasıyla taçlandırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla gönlümüzden silinmeyecek bir kutup yıldızıdır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR