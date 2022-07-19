Menderes seçimlerinde ilginç gelişme

Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Seçimin ilk turunda aday çıkarmayan Cumhur İttifakı grubunun aday olduğunu açıklamayan ve CHP'den istifa ettiği öne sürülen Mustafa Akın'ın ismini yazdığı iddia edildi. Millet İttifakı'nın adayı ise 13 oy aldı. Seçimde ikinci tura geçildi.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırmasının ardından belediye başkan vekilliği seçimi yapılıyor. İlk turda CHP'nin adayı Erkan Özkan olurken, Cumhur İttifakı grubu aday çıkartmadı. Seçimde 21 oy geçerli, 3 oy geçersiz sayıldı. Erkan Özkan'a 13 oy çıktı. Henüz aday olduğunu açıklamayan ve CHP'den istifa ettiği öne sürülen Mustafa Akın'ın isminin yazılı olduğu 8 oy pusulasının Cumhur İttifakı tarafından verildiği iddia edildi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in, Mustafa Akın'ın aday olmadığı gerekçesiyle oylarının geçersiz sayılması gerektiğini ifade ettiği, ardından ise Mustafa Akın'ın aday olmadığını belirttiği öğrenildi. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın yine aday çıkarmadığı aktarıldı.

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Kayalar'ın yerine vekalet edecek başkan vekili ise meclis içinde yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Seçimin ilk turunda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alan isim başkan vekili seçilecek. Eğer yeterli oy sağlanamazsa ikinci tura geçilecek. İkinci turdaki oylamada da üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluğa bakılacak. Üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim başkan vekili olacak. Eğer üçüncü turda yeterli oy alınamazsa seçim dördüncü tura kalacak. Dördüncü turda ise en çok oyu alan isim Menderes Belediyesi Başkan Vekili olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika