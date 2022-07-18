Menderes seçimleri 3. tura kaldı

Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Erkan Özkan'a 14 oy çıktı. 2 tur boyunca aday çıkarmayan Cumhur İttifakı'nın ise oylamadan önce CHP'den istifa ettiği iddia edilen Mustafa Akın'ın ismini 9 oy pusulasına yazdığı öne sürüldü.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırmasının ardından belediye başkan vekilliği seçimi ikinci turla devam etti. Millet İttifakı adayı Erkan Özkan oldu. Ancak Cumhur İttifakı 2 tur boyunca aday çıkarmadı. Cumhur İttifakı'nın ilk ve 2. turda, oylamadan önce CHP'den istifa ettiği iddia edilen Mustafa Akın'ın ismini oy pusulasına yazdığı iddia edildi. 2. turda Özkan 14 oy aldı, Akın'ın ismi ise 9 oy pusulasına yazıldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim üçüncü tura kaldı. Belediye meclisinde 15 CHP, 8 AK Parti, 1 de MHP'li meclis üyesi bulunuyor. İlk turda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in, Mustafa Akın'ın aday olmadığı gerekçesiyle oylarının geçersiz sayılması gerektiğini ifade ettiği, ardından ise Mustafa Akın'ın aday olmadığını belirttiği öğrenildi.

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Kayalar'ın yerine vekalet edecek başkanvekili ise meclis içinde yapılacak gizli oylamayla belirleniyor. 3. turda salt çoğunluğa bakılacak. Üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim başkan vekili olacak. Eğer 3. turda da yeterli oy alınamazsa seçim 4. tura kalacak. 4. turda ise en çok oyu alan isim Menderes Belediyesi Başkan Vekili olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika