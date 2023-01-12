TBMM Genel Kurulu toplandı (3)

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi' kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

Öte yandan; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.