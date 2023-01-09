Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi komisyonda (3)

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM KOMİSYONDA KABUL EDİLDİTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair 9 Maddelik Yasa Teklifi' kabul edildi.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair 9 Maddelik Yasa Teklifi' kabul edildi.

Düzenleme ile; UEFA tarafından 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da yapılması gerekçesiyle; yapılan değişiklikle, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2023 finali için geçerli olması amaçlanıyor.

Besti KARALAR/ANKARA,