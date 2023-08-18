Memur-Sen Üyeleri Zam Teklifini Protesto Etti

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığına üye bir grup, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam teklifini yetersiz bularak protesto etti. Fatih'teki Aksaray metro çıkışı önünde toplanan grup, 'Hükümetin vermiş olduğu zam teklifini kabul etmiyoruz' yazılı pankart açtı. Sendika üyeleri, kamu çalışanları için sunulan zam teklifine tepki gösterdi.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığına üye bir grup, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam teklifini yetersiz bularak protesto etti.

Fatih'teki Aksaray metro çıkışı önünde toplanan grup, "Hükümetin vermiş olduğu zam teklifini kabul etmiyoruz" yazılı pankart açtı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan sendika üyeleri, sloganlar atarak kamu çalışanları için sunulan zam teklifine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Cesur Öztürk, kamu işverenin ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını belirterek, "Bu ne demektir? 'Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin', demektir. Teklif, bu haliyle Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır." dedi.

Refah payı uygulamasına geçmenin artık şart olduğunu aktaran Öztürk, "Onun için, sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği 'Enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz.' vaadi hayata geçirilsin." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.