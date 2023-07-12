Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılması ile bazı vergilerde artış öngören düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılması ile bazı vergilerde artış öngören düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, torba kanunlara karşı olduklarını ifade ederek, iktidarın, ilgili ilgisiz her şeyi torba kanun içerisine koyarak önlerine getirdiğini söyledi.

İktidarın, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği zaman zenginleşeceğini ve insanların mutlu olacağını söylediğini aktaran Özdağ, "Beş senedir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetiliyoruz. Türkiye zengin oldu mu? Hayır. Türkiye mutlu insanlar diyarı oldu mu? Hayır. Türkiye zengin ve mutlu insanlar diyarı olmadıysa ne oldu? Türkiye fakirleşti, Türkiye yoksullaştı; Türkiye'de yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk diz boyu olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kanun teklifinin, depremin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi gerekçesiyle hazırlandığının altını çizerek, "Deprem işin bahanesidir. Bu düzenlemelerin temel nedeni Türkiye'nin yanlış ve kötü yönetilmesidir, yapılan beceriksizliklerdir, kamudaki israflardır. Deprem bunun sadece bir boyutudur." dedi.

Ekonomide bir politika değişikliğine gidildiğini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Hükümetin tercihine baktığımızda aslında bu ağır ve yanlış ekonomi politikalarından en olumsuz etkilenen ve yoksullaşan kesimin, bu yanlışlıkların faturasını da ödeyecek kesim olduğunu görüyoruz. Kur korumalı mevduattan çok ciddi para kazananlara herhangi bir fatura ödetilmiyor. TÜFE'ye endeksli hazine kağıtlarını elinde tutup yüzde 85 net, sıfır faizli getiri elde eden hiçbir kesime burada vergi getirilmiyor. Ucuz kredi yoluyla milyarlarca dolarlık para aktardığımız ve gelir transferi, servet transferi yaptığımız bir kesime özel hiçbir vergi getirilmiyor. Ne yapılıyor? Genel olarak KDV'yi artırıyorsunuz ve yoğun olarak halk kitlelerine ödetilen bir fatura var."

Usta, emekli maaşlarına da en az 4 bin lira seyyanen artış yapılması gerektiğini; iktidar kanadından bu yönde gelecek önergeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Usta, ek motorlu taşıtlar vergisinin tamamen adaletsiz olduğunu, muhtemelen Anayasa Mahkemesince iptal edileceğini dile getirdi.

"Milli dayanışma içerisinde yaralar hızla sarılacaktır"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, parti olarak önceliklerinin, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaralarının bir an önce sarılması olduğunu söyledi.

Aksu, deprem, sel, heyelan, yangın, çığ gibi tüm afetlerin olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sağlayacak mevzuat altyapısının hazırlanmasına, sağlıklı bir risk yönetiminin hayata geçirilmesine yönelik etkin politikaların, kurumsal yapıların, teknolojik ve insan gücü kapasitesinin süreklilik içerisinde artırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin dış politikada attığı tarihi adımlarla, terörle mücadelede elde edilen başarılar ve ortaya konulan milli politikaların huzur ve güven ikliminin tesisini mümkün kıldığını; egemenlik haklarını koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Aksu, "Bunlarla birlikte teklifin ana konusu olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu harcamalarının beklenenin ötesinde gerçekleşmesi ekonomide ilave tedbirler alma zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle bu yük azalacak, milli dayanışma içerisinde yaralar hızla sarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, görüşülen kanun teklifinin torba değil "çuval yasa" olduğunu savunarak, "Yasanın içine baktığınızda içinde yok yok. Aile hekimliğinden yaşlı bakımına, askeri okul öğrencilerinin eğitim süresinden zeytinlik alanların imara açılmasına aklınıza gelebilecek her şey var. Dolayısıyla artık bir çuval yasa fakat bunun etiketi, deprem. Dolayısıyla deprem gibi bir konuyu etiketlediğiniz zaman her türlü şeyi içine koymanız sanki mümkünmüş gibi bir anlayışla bu çuval yasa önümüze gelmiş durumda." dedi.

Yasa teklifinin sadece yüzde 25'inin depremle ilgili olduğunu öne süren Temelli, böyle bir yasa yapma tekniğinin de hem anayasaya hem de bütçe yapma hakkına aykırı olduğunu dile getirdi.

"Ek MTV'yi bu tekliften çıkartalım"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kur korumalı mevduat sisteminin, Türkiye'nin içine düşürüldüğü krizin açık ve net bir göstergesi olduğunu söyledi.

Düzenlemeyle ek motorlu taşıtlar vergisi alınacağını anımsatan Türeli, hukuk devletinin temel ilkelerinden birinin de hukuki güvenlik ilkesi olduğunu vurguladı. Türeli, "Bu vergi bu ülkede yaşayan milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Bütün toplumun üzerine bu yükü yayıyorsunuz. Buradan gelecek para 30 milyar lira. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar lira. 30 milyar onun içinde devede kulak. Niye böyle bir şey yapıyoruz? İnsanlar bunun vergisini ödüyor zaten. İnsanlar burnundan soluyor bir de gidiyoruz ek motorlu taşıtlar vergisi veriyoruz. Bunu lütfen tekliften çıkartalım." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yaraların hızla sarılması konusunda hemfikir olduklarını ve CHP olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Türeli, deprem bölgesinde inşa edilen konutların zeytinlik ve orman alanlarına yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Ülkemizin ilave finansmana ihtiyacı vardır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, deprem bölgesinde hızlı bir şekilde konut ve köy evleri inşasına başlandığını, bugün itibarıyla 180 bin konutun yapımının sürdüğünü belirtti.

İlk bir yıl içerisinde 319 binden fazla deprem konutunu teslim etmeyi planladıklarını; amaçlarının deprem bölgelerinde 143 bini köy evi olmak üzere toplamda 650 bin konutu inşa etmek olduğunu ifade eden Ök, "Dolayısıyla, hasar gören binaların ve iş yerlerinin yapımı, altyapı ve üst yapının yeniden inşa edilmesi, kaybolan üretim ve ihracat kapasitesiyle istihdam ve vergi kaybının getireceği ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde ülkemizin ilave finansmana ihtiyacı vardır. Deprem nedeniyle ortaya çıkan bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla bazı ekonomik tedbirlerin de alınması zorunlu hale gelmiştir." diye konuştu.

Ök, Milli Dayanışma Paketi olarak tanımladıkları kanun teklifiyle depremin yol açtığı ekonomik kayıpların giderilmesi, depremden zarar gören vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması amacıyla düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Tümü üzerinde görüşmeleri tamamlanan teklifin 1. bölümü üzerinde müzakerelere başlandı.