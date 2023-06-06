Memleket Partisi Pamukova İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

Memleket Partisi Pamukova İlçe Başkanı İzzet Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ağustos 2021'de Memleket Partisinin Pamukova ilçe başkanlığına seçildiğini anımsattı.

Memleket Partisi Pamukova İlçe Başkanı İzzet Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ağustos 2021'de Memleket Partisinin Pamukova ilçe başkanlığına seçildiğini anımsattı.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Genel Başkan Muharrem İnce'nin "memleket hareketi"ne destek olduklarını aktaran Kılıç, "Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizimle bu süreçte yol yürüyen yönetim kurulu arkadaşlarıma partiyi Pamukova ilçesinde kurmam sırasında benimle yol yürüyen kurucu olan bütün arkadaşlarıma, genç kardeşlerimize hayal kırıklığı yaşayan partililerimize ve Pamukovalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir çift mavi gözün ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyemediğimizden dolayı, ben ve Memleket Partisi İlçe yönetimimiz Memleket Partisinden topluca istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı. ???????