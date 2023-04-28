Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Yiğit: 'CHP'nin ulusalcı seçmeni partimize kayıyor'

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Suat Yiğit, CHP'nin ulusalcı seçmeninin partilerine kaydığını söyledi.

Şehrin ilk kadın milletvekili adayı ile saha çalışmalarında sorumluluk aldıklarını ifade eden İl Başkanı Suat Yiğit, Kırşehir'de seçmenin Memleket Partisi'nin adayına bakış açısının nezaket çerçevesinde iyi olduğunu, ilgiden de memnun olduklarını belirtti. Halka üçüncü bir yol açtıklarını anlatan Yiğit, "Halk iki ittifak arasında sıkıştırıldı. Bizler, halka üçüncü yolu açtık ve sonucu belli olmayan bir seçime girdik. Ekonomi başta olmak üzere derin yaraların olduğu seçimlere giriyoruz. Gözler başka söylüyor, insanlar da başka söylüyor" dedi.

Birçok ilde liste krizinin yaşandığını ve CHP'li seçmenin partilerine kaydığını aktaran Yiğit, "Kökleri bu şehre ait olan insanlar var. Şehirden kopmuş insanların da varlığı ve adaylıkları var. Kırşehir'in sorunlarını bilmeyen insanlar, şehirle ilgili vaatlerde bulunuyor. CHP de aynı bölgeden iki aday çıkardı. Çıkan adaylar gençleri ve ulusçuları rahatsız etti. Bizleri görmek istemeyen CHP'li seçmenler, şimdi randevu talep eder hale geldi. Halkımıza biz adayları değil, onların yaşadığı sorunların çözüm yollarını anlatıyoruz. Saha çalışmalarımızda bizler, tepki gösteren CHP'li seçmene de nezaketsiz davranmadan yolumuza bakıyoruz" diye konuştu.

Şehrin ilk kadın adayı Gülay Baltalık ise 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarını ilçe merkezlerinde yaptığı ziyaret ve gezilerle sürdürüyor. - KIRŞEHİR