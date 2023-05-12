Memleket Partisi Kahta ilçe yönetiminden toplu istifa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Memleket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, görevinden istifa ederek, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını belirten İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız, gelinen noktada ülkenin geleceği ve halkın huzuru noktasında ciddi endişeler taşıdığını vurguladı. Yıldız, "Hem Adıyaman olarak hem de ülke olarak gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Depremden sonra Adıyaman ve ilçeleri için yapılacak çok şey var. Bölgemiz, sahip olduğu tarihi dokusu, sanayisi ve tarımı ile çok daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu durumun farkında olduğum için yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledik. Ama partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldı. Çok büyük ideallerle yaklaşık bir yıldır kurucu ilçe başkanlığını yürüttüğüm Memleket Partisi Kahta ilçe başkanlığından, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber istifa ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bu partiyi desteklemeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ımızın gelişmesi ve hak ettiği değeri bulması için elimizden ne geliyorsa yapma devam edeceğiz" dedi.

Yıldız ve yönetimi, AK Parti'yi destekleyeceğini açıkladı. - ADIYAMAN

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023