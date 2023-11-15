Memleket Partisi İl Başkanı Bilecik'teki Tarikat ve Cemaat Yapılanmalarını Sorguladı

GÖKAY ŞİMŞEK

Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman, Bilecik'teki tarikat ve cemaat yapılanmalarına ilişkin açıklama yaptı. Korkman, "Bugün şu soruları sormak istiyorum; Bilecik ilimizde kaç tane tarikat ve cemaat yurdu vardır? Bu tarikat ve cemaat yurtlarında kaç çocuğumuz kalmaktadır? Bu tarikat ve cemaat yurtlarının gelir kaynakları nelerdir? Bu tarikat ve cemaat yurtlarının denetimini kim yapıyor? Faaliyetlerini takip ediyor musunuz" diye sordu.

Memleket Partisi Bilecik İl Teşkilatı Yöneticileri ile bugün basın toplantısı düzenledi. Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Aksini yapmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerine dinamit koymaktır. Unutmayınız ki tüm bu tartışmaların içinde hukuk, adalet ve adil yargılanmak hepimize haktır. Bir gün hepimize lazım olabilir. Memleket Partisi olarak şunu düşünüyoruz; iktidar partisi tarafından dillendirilen ve hedef olarak belirlenen yeni anayasa için zemin hazırlanmaktadır" dedi.

Korkman, "Bugün şu soruları sormak istiyorum; Bilecik ilimizde kaç tane tarikat ve cemaat yurdu vardır? Bu tarikat ve cemaat yurtlarında kaç çocuğumuz kalmaktadır? Bu tarikat ve cemaat yurtlarının gelir kaynakları nelerdir? Bu tarikat ve cemaat yurtlarının denetimini kim yapıyor? Faaliyetlerini takip ediyor musunuz" diye sordu.