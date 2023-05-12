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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin...

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Memleket Partisi Muharrem İnce Politika Haberler

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