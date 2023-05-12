Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin...
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sundu. - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika