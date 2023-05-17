Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin gözaltı
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Ankara Kuşu adlı sosyal medya kullanıcısı, Muharrem İnce'ye yönelik provokatif paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya sitesi Twitter'da provokatif paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" adlı kullanıcı Oktay Y., Ankara'da Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika