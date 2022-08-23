Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz"

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz"

YALOVA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı" dedi.

İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatandaşlarla buluştuktan sonra memleketi Yalova'ya geldi. İlk olarak Armutlu ilçesinde vatandaşlarla buluşan İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz üçüncü bir seçenek sunuyoruz milletimize. Pırıl pırıl bir parti. Hazine yardımı yok, belediye yardımı yok, müteahhit yardımı yok. Gönüllülerden oluşmuş bir parti. Gönüllülerle birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Seçime daha zaman var. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle başaracağımıza inanıyorum."

İnce, Armutlu'nun ardından başka bir tatil bölgesi olan Çınarcık ilçesine gitti. İnce, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren İnce, kendisini seçim anketlerinde düşük gösteren firmalara tepki göstererek, "Bence bu görüntüleri anketçilere gönderin" dedi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Yalova Bursa Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title