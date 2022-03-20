Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

HAKKARİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e gönül köprüleri kuracaklarını bildirdi.

İnce, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasette ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.

İşlerinin zor olduğunu ifade eden İnce, "Hazine yardımı yok, belediye yok, müteahhit yok. Gönüllülerle yürüttüğümüz bir siyasi dayanışma bu. Daha birinci yılını doldurmadı. 17 Mayıs'ta birinci yaş günümüz olacak. Karış karış Türkiye'yi gezerek anlatacağız. Yarın Yalova'dayım, öbür gün Balıkesir'de, Manisa'dayım. Ondan sonraki gün Denizli'deyim, sonra İzmir'deyim. Karış karış Türkiye'yi gezerek sizler de destek olacaksınız. Üye yapacaksınız. Bu salonda bulunan herkes bu hafta içinde 5'er üye yapsın. Üye olmak, aidiyet gerektirir. Kendini ait hisseder." diye konuştu.

İnce, parti logolarında 7 bölgedeki 7 insanın birbirini kucakladığını dile getirerek, "Ortada nazar boncuğu var. Kadim bir simge, bu toprakların simgesi. 7 bölgede 7 insan. Birbirini kucaklayan, birbirine sırtını dönebilen, bunu başaracağız. Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e gönül köprüleri kuracağız. Bunu sizinle beraber yapacağız." dedi.

Türkiye'de eğitimi çağdaş, bilimsel, laik ve parasız hale getireceklerini vurgulayan İnce, çocuğa görevleri olan bir devlet olarak işlerini yapacaklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından İnce, 18 yaşındaki parti üyelerine rozet taktı.