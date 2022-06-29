Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olsun. Anadolu'da olsun. Bayrağınızda olsun. Atatürk'te olsun yüreğiniz." dedi.

İnce, Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi pazar yerinde parti otobüsü önünden vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle ilgili anlaşmada Türkiye'nin bu ülkelerden istediği teröristleri geri verip vermediğini, PKK'ya silah vermeyi bırakıp bırakmadıklarını sorguladıklarını ancak Türkiye'nin beklentileri karşılanmadan bu ülkelerin NATO'ya girişinin kabul edildiğini savundu.

Sloganlarının "Ne Cumhur, ne Millet tek yol Memleket" olduğunu ifade eden İnce "kira artışının yüzde 25'ten fazla olamayacağına" dair çıkarılan kanunun aynısının benzin ve doğalgaz için de çıkarılması gerektiğini belirtti.

Milletin, Cumhur ve Millet ittifaklarına sıkışmadığını, yeni seçeneğin Memleket Partisi olduğunu ileri süren İnce, gençlerin ülkelerine karşı güvensizlik duyduklarını öne sürdü.

İnce, şöyle konuştu:

"Bütün gençler Almanca, İngilizce öğrenmeye başlamış. Bir an önce kaçayım diye. Biz bu işe gönlümüzle yola çıktık. Gönüllüler ordusudur Memleket Partisi. Biz bu ülkeye sahip çıkacağız. Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olsun. Anadolu'da olsun. Bayrağınızda olsun. Atatürk'te olsun yüreğiniz."

Memleketi kamplaştırmadan, kutuplaştırmadan herkesi kucaklayarak, "hukuk" ve "bilim" diyerek hareket edeceklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin ahlak, akıl ve adalete ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İnce, daha sonra gittiği Kordon'da vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.