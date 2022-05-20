Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Giresun'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi partilerden para alınarak düzenlenen anketlerin kamuoyunun nabzını tutmak için değil, kamuoyunu etkilemek için yapıldığını söyledi.

İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması kararını değerlendirdi.

Hükümetin bu konudaki tavrını desteklediklerini belirten İnce, "Ama uyarıyorum, ABD'nin PYD'ye verdiği silahları geri alsın diye diretiyorsanız destekliyoruz. 'Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs Rum Yönetimi enerji anlaşmalarında eşit hakka sahip olsun' diyorsanız destekliyoruz. Mısır ve İsrail'in gazını Anadolu'dan geçirmek istiyorsanız destekliyoruz. İsveç'in PKK'ya yardımını engellemek istiyorsanız destekliyoruz." dedi.

İnce, Türkiye'nin AB müzakerelerini hızlandırmak için isteniyorsa da alınan kararı desteklediklerini dile getirerek, "Ama seçim yaklaştı, kasa tam takır olduğu için 3-5 kuruş para almak için muhalefet yapıyorsanız iki elimiz yakanızdadır. Türkiye'nin onurunu kırdırmayın, onurunu zedelemeyin." diye konuştu.

Anketlerde partisine çıkan oy oranıyla ilgili soru üzerine İnce, "Anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Bizim anketlerimiz sokaklar, sokaklarda gördüğümüz yaklaşımlar. Siyasi partilerden para alınarak yapılan anketler kamuoyunun nabzını tutmak için değil, kamuoyunu etkilemek için yapılmış anketler." ifadelerini kullandı.

İnce, muhalefeti neden eleştirdiği yönündeki soruya da "Ben Türkiye'yi geziyorum, kararsızlar yüzde 30 olmuş, şu anda millet umudu muhalefette görüyorsa muhalefet partilerinden birinci parti olan var mı? Ben görmüyorum, görüyorsanız bunu sokağa sorun." cevabını verdi.

CHP'de 42 yıl hizmet ettiğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Gençlik kollarından Cumhurbaşkanlığı adaylığına... Yollarımız ayrıldı, arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. CHP ile bir sorunum yok benim, CHP'nin yöneticileriyle sorun yaşadım. Tabandaki insanlar benim canım, ciğerim, biz onlarla birlikte ter akıttık, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ilçe yöneticileriyle, il yöneticileriyle. Onlar benim canım, ciğerim. Ben tepe ile sorun yaşadım. Başkalaştırdılar, ilkelerinden uzaklaştırdılar, sorunumuz orada bizim yoksa başka bir sorumuz yok."

İnce, "Seçime tek mi gireceksiniz, bir ittifakta yer almayacak mısınız?" sorusunu da "Tek gireceğiz evet, yer almayacağız ama son düzlükte duruma bakarız." şeklinde cevapladı.

Memleket Partisi ile CHP arasında ne gibi bir tüzük farkı olduğu yönündeki soru üzerine İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben CHP'de grup başkanvekiliyken 2014'te Cumhurbaşkanı adayını televizyondan öğrenmiştim. Ben bahçedeydim, eşim balkondaydı, 'Cumhurbaşkanı adayımız belli oldu.' dedi. Kim dedim? 'Değişik bir adı var, tam anlayamadım.' dedi. İkinci adamdım partide, televizyondan öğrendim. Sadece genel başkan biliyordu. Şu anda milletvekillerinden bilen var mı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını? Bilen yok. Belediye başkanlarından bilen var mı? Yok. İl başkanlarından bilen var mı? Yok. Kimse bilmeyecek. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını bütün milletvekilleri, bütün il başkanları, bütün belediye başkanları televizyondan öğrenecek. Ben öyle öğrendim. Ben aday olduğumda da milletvekilleri bilmiyorlardı, ben de bilmiyordum, aday bendim. Gene belli değil nasıl olacağı, bir kişi biliyor. Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı nasıl olacak herkes biliyor."

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meclisin yarısının kadın, yarısının erkek olması için kanun teklifi verdik, reddettiler." şeklinde açıklamada bulunduğunu belirterek, "Güldüm. Kim reddetti? AKP. Peki reddedeceğini bilmiyor muydun? Bal gibi de biliyordun. Kanun teklifini veriyorsun, tam bir kurnazlık. Yani gülüyorum. Türkiye artık 2022 yılında bu siyasetten çıkmalı. Kanuna gerek yok ki kendi partinin tüzüğünü değiştir. 'Bir kadın, bir erkek, bizim listelerimiz böyle olacak.' dersin. Değiştir, Türkiye'ye örnek ol. Derdin yapmak değil ki kandırıyorsun insanları." ifadelerini kullandı.