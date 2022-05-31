Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

AA - Emrah Yaşar - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir'de bir dizi ziyarette bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir'de bir dizi ziyarette bulunup, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce ve beraberindeki partililer, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in yanı sıra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından İnce, Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Emrah Yaşar - Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Eskişehir Esnaf Politika Haberler

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