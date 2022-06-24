Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memlekete 20 yıldır umut olamamış muhalefet partilerinin içinden bazıları, Memleket Partisi'ne operasyon çekmekte çok mahirler." dedi.

İnce, yeniden belde statüsüne kavuşan ve 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti. Cuma namazını beldedeki camide kılan İnce, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, gazetecilere, iktidar partisinin karşısında altılı masa olduğunu söyledi.

Türkiye'de ortalama koalisyon süresinin 11 ay olduğunu belirten İnce, "Bu altılı masa geçtiğimiz günlerde bence dağılmıştır. Libya tezkeresinde bile anlaşamadıktan sonra memleketin hangi sorununda anlaşacaklar. Libya tezkeresine ne diye hayır veriyorsunuz? Siz Akdeniz'de Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor musunuz? Siz Akdeniz'deki gazdan pay almak istemiyor musunuz? Siz mavi vatanı desteklemiyor musunuz? Siz Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti mi olmasını istiyorsunuz? Dolayısıyla bu iktidardan millete umut yoktur, çözüm yoktur, bu muhalefetten de yoktur." diye konuştu.

Partisinde yaşanan istifalara değinen İnce, şöyle konuştu:

"Memlekete 20 yıldır umut olamamış muhalefet partilerinin içinden bazıları, Memleket Partisi'ne operasyon çekmekte çok mahirler. Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Bazılarını milletvekili adaylığıyla kandırıp istifa ettirmek, bunun bir tane gerekçesi olabilir. Yine tıpış tıpış oy verdirilecek bir aday hazırlıyorlar demek. Tıpış tıpış oy verilecek bir aday koyarlarsa, ' Memleket Partisi başımıza bela olur, cumhuriyetçi, yurtsever, Atatürkçü oyları alırlar, bizi zor durumda bırakırlar, iyisi mi biz bunlara operasyon çekelim'. Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Dimdik ayaktadır partimiz. Göreceksiniz, Türkiye'nin umudu biz olacağız. Türkiye'ye üçüncü bir seçeneği biz sunacağız, biz sunuyoruz. Türkiye bu sıkışmışlıktan, bu kutuplaşmadan çıkmak zorundadır. Memleket Partisi de bunun adresidir."