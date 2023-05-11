Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "45 gündür itibar suikastı yapılıyor" -"Kimse yazmıyor, Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "45 gündür itibar suikastı yapılıyor"

-"Kimse yazmıyor, Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. Özel hayatın diye gizliliği diye yazıyorlar. Bunu yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır"

-"Haksızlık yaptığım insanlar olabilir, bana da yapıldı. Son 45 günde bana yapılan haksızlıkları hiç görmedim"

-"Duvarlara Karaoğlan Ecevit yazdım, 5 dönem milletvekilliği yaptım, cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Doğru varsa iktidar muhalefet demeden sahip çıktım"

-"İsrailli porno sitesinden alıp kelleyi kesiyor yayınlıyor"

-"Bu özel hayat falan değil bu iftira. Yazıyor gazetecinin biri gerçek ya da montaj fark etmez diyor. Bunu diyemezsin Çünkü gerçek değil, bunu biliyor"

-"5 milyon dolarlık banknot. Pazar günü 10 milyon dolar havale yapıyorlar"

-"Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ben açıklıyorum bana çamur atılıyor. Adam çıkıyor evini nereden aldın diyor. ya ben evimi 2016'da aldım. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla"

-"İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum"

-"Saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, olmayan ciplerden korktuğum yok. 45 gündür direniyorum"

-"En son geldiğim noktada adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın"

ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.