Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aksoy, Karabük'te basın toplantısı düzenledi - Haberler

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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aksoy, Karabük'te basın toplantısı düzenledi

AA - Orhan Kuzu - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aksoy, Karabük'te basın toplantısı düzenledi

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, yerli ve milli bir parti olduklarını belirterek, "Biz, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' demeyeceğiz.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, yerli ve milli bir parti olduklarını belirterek, "Biz, ' Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' demeyeceğiz. Doğu Akdeniz Mavi Vatandır. Oradaki doğal gaz ve karbon kaynakları Türkiye için vazgeçilmezdir. Onun arkasındayız." dedi.

Aksoy, Safranbolu ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ekonomi ve terörle mücadelenin, siyasi malzeme olmaması gerektiğini söyledi.

En önemli anketin halk olduğunu belirten Aksoy, "Biz sokaklardayız. Memleket Partisi'nin baraj problemi yok. Memleket Partisi siyaset sahnesinin en önemli aktörlerinden biri olacak. Sayın Genel Başkanımız partileri ziyaret ediyor. Bunlar ittifak görüşmesi değil. Partilerden bize randevu verenlerle görüşüyoruz. Şu ana kadar 7-8 partiyle görüştük. Türkiye'miz için herkesle görüşürüz." diye konuştu.

Aksoy, Memleket Partisi'nin birinci kuruluş yıl dönümünü 17 Mayıs'ta kutladıklarını dile getirerek, "Biz yerli ve milli bir partiyiz. Biz 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' demeyeceğiz. Doğu Akdeniz Mavi Vatandır. Oradaki doğal gaz ve karbon kaynakları Türkiye için vazgeçilmezdir. Onun arkasındayız. Muhalefette bir kısım insanlar, 'erken seçim' diyor ama iktidarın vekilleri seçimin zamanında yapılacağını söylüyor. Ben de seçimin zamanında yapılacağını görüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Politika

Doğu Akdeniz Türkiye Karabük Politika Haberler

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