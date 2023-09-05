Melikgazi Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle belediyenin zabıtaları ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

Büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarına devam eden zabıta ekiplerinin günlerini kutlayan Başkan Doç. Dr. Palancıoğlu, "Zabıta memuru arkadaşlarımızla bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladık. Hizmet kalitesinden ödün vermeyen ve canla başla çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. Halkın sağlığı ve huzuru için görev yapan zabıtalarımız belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Zabıta personelimiz zorlu bir görev yürütüyor. Onlar vatandaşlarımızın mutluluğu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı için belediye arasında köprü görevi görüyor. Bu vesileyle adaylık süresini dolduran ve belediyemizde asil memur olarak göreve başlayacak olan değerli zabıta arkadaşlarımızın yemin törenlerini gerçekleştirdik. İlçemizde asayişin ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan zabıta arkadaşlarımızı kutluyor ve görevlerinde kolaylıklar, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ