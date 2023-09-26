Melikgazi Belediye Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin doğu bölgesi mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarların vatandaş ve yerel yönetim arasında önemli işlevler üstlendiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "İlçemizde tüm mesai arkadaşlarım ve mahalle muhtarlarımız ile koştur koştur hizmet etmeye devam ediyoruz. Muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de belli aralıklarla yaptığımız toplantılarda bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Mahallelerimizi gezerek muhtarlarımızla bir araya geliyor, ihtiyaçları tespit ederek mahallelere imza atacak çalışmaları hep birlikte planlıyoruz. İlçemizde projeler üreterek gayretle çalışıyoruz. Sizlerle birlikte biz Melikgazi'ye hizmet etmeyi seviyor ve zamanı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi görüyor. Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Melikgazi'mize hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Projelerimiz devam ediyor. Hizmete girenler, devam eden projelerimiz var. Birçok mahallemizde çeşitli hizmetlerimiz sürüyor. Toplantımıza katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Başkan Palancıoğlu, muhtarlar ile belli aralıklarla bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ