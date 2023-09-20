Meksika, G77+Çin blokuna katılım niyetini açıkladı

Meksika, G77+Çin blokuna aktif katılım niyetini duyurarak bu yönde atacağı adımları açıkladı. Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika'nın grup gündemini inceleyerek katkı sağlayabileceği alanları tespit edeceğini belirtti. Bu hamle, blokun uluslararası müzakere pozisyonunu güçlendirmeye yönelik bir isteği yansıtmaktadır.

MEKSİKO, 20 Eylül (Xinhua) -- Meksika, Salı günü G77 ve Çin blokuna (G77+Çin) aktif katılım niyetini duyurarak bu yönde atacağı adımları açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meksika, tek ses olarak hareket etmek üzere gruba katılıp katkı sağlayabileceği alanları tespit etmek için grup gündemini inceleyecek" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, yetkililerin ilgili konu ve forumları belirlemesinden sonra, "Meksika'nın G77+Çin'in çalışmalarına katılma talebini sunacağını" belirtti.

Açıklamada bu hamlenin, "blokun karmaşık uluslararası senaryodaki müzakere pozisyonunu güçlendirmeye yönelik samimi bir isteği" yansıttığı dile getirildi.

Bakanlık, Meksika'nın "herhangi bir ülkeyi dışlamayan kalkınma arayışında Güney halklarına ses olmaya katkıda bulunmayı sürdürmeyi" umduğunu vurguladı.

Cumartesi ve Pazar günleri Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen G77+Çin Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Meksika'nın ev sahibi ülke tarafından toplantıya davet edilmesinin "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

Barcena, blokun uluslararası gündemde Küresel Güney için en acil konuların ele alınmasına yönelik bir koordinasyon mekanizması olarak üstlendiği rolün önemini vurguladı.