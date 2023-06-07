Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Başkanlık Seçimlerinde Aday Olmak İçin İstifa Edecek

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Temmuz 2024'teki genel seçimlerde iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketinden (MORENA) başkan adayı olabilmek için gelecek hafta istifa edeceğini duyurdu.

MEXICO Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Temmuz 2024'teki genel seçimlerde iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketinden (MORENA) başkan adayı olabilmek için gelecek hafta istifa edeceğini duyurdu.

Ebrard, basına yaptığı açıklamada, başkanlık seçimlerine adaylığını koyabilmek için dışişleri bakanlığı görevini bırakacağını ve 12 Haziran'da istifa dilekçesini sunacağını bildirdi.

Böylelikle Ebrard, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi MORENA'dan genel seçimlerde aday olabilmek için istifasını sunan ilk partili oldu.

Daha önce, Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum ve İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez'de devlet başkanlığı adaylığına yönelik niyetlerini açıklamıştı.

Sheinbaum, ocakta verdiği röportajda, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olma arzusunu dile getirmişti.

Seçilirse ülkenin dönüşümüne ivme kazandıracağına inandığını belirten Sheinbaum, seçimlerde başkanlık için adaylığını koymak istediğini ifade etmişti.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, Temmuz 2024'teki genel seçimler için halkın başkan adayına karar vereceğini açıklamıştı. Buna göre, MORENA'dan başkan adayı, oylamayla belirlenecek.

Meksika'da Temmuz 2024'te yapılacak genel seçimlerde seçmenler, 6 yıl görev yapacak devlet başkanı, 500 Temsilciler Meclisi üyesi ile 128 Senato üyesini belirleyecek.