Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede işlenen cinayetlerin yüzde 75'inin karteller arası anlaşmazlıklardan kaynaklandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Mexico City'deki Ulusal Saray'da yaptığı basın toplantısında ülkedeki kasıtlı cinayetlerin son günlerde arttığına dikkat çekti. Söz konusu cinayetlerin yarısının ülkedeki 32 eyaletten sadece 6'sında gerçekleştiğini belirten Obrador, kasıtlı cinayet oranının çok yüksek olduğu Michoacan eyaletinde birbirleriyle sürekli çatışan 10 ayrı suç örgütünün bulunduğunu aktardı.

Obrador, tek bir kartelin kontrolündeki Sinaloa eyaletinde ise çatışma yaşanmadığını ve kasıtlı cinayet oranının düşük olduğunu açıklayarak, adlarını söylemeden ülkede en çok bilinen kartellerin Jalisco, Sinaloa, Guanajuato ve Tamaulipas eyaletlerinde yer aldığını belirtti.

Ülkesindeki şiddetle mücadele politikasında önceliklerinin şiddete yol açan nedenleri ortadan kaldırmak olduğuna vurgu yapan Obrador, bunun yanı sıra güvenlik sorunu yüksek olan eyaletlere de takviye güvenlik güçleri konuşlandırıldığını bildirdi.

2021 yılında ülkede 100 bin kişiden 26'sı cinayete kurban gitti

Kasıtlı cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da 2020 yılında toplam 34 bin 554, 2021 yılında ise 33 bin 308 cinayet işlendi. İstatistiklere göre 2021 yılında ülkede 100 bin kişiden 26'sı cinayete kurban gitti. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / Politika