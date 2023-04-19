Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Pentagon'a casusluk suçlaması

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) hükümete karşı casusluk faaliyetleriyle suçladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında Pentagon'u Meksika hükümeti hakkında casusluk yapmakla suçlayarak ulusal güvenliği korumak için donanma ve Savunma Bakanlığına ait bilgilerin koruma altına alınacağını belirtti.

Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, ABD Savunma Bakanlığının Meksika donanması ve ordusu ile güçlü bir iş birliğine sahip olduğu ifade edilerek, bakanlığa bağlı kurumların söz konusu sorunları ele aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Meksika merkezli insan hakları örgütü Centro Prodh tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl iki çalışanın telefonlarının İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımla hedef alındığı bildirilmişti. - MEXİCO CİTY