Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Biden yönetimine tepki: Amerika Zirvesi'ne katılmayacak - Haberler

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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Biden yönetimine tepki: Amerika Zirvesi'ne katılmayacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Biden yönetimine tepki: Amerika Zirvesi'ne katılmayacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine tepki göstererek, ABD'nin tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi sebebiyle Amerika Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine tepki göstererek, ABD'nin tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi sebebiyle Amerika Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin 6-10 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Amerika Zirvesi'ne tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi sebebiyle ABD Başkanı Joe Biden yönetimine tepki göstererek, söz konusu zirveye katılmayacağını bildirdi. Obrador, Biden yönetiminin siyasi gerekçelerle Küba, Venezüella ve Nikaragua'yı ABD'nin Los Angeles şehrinde bugün başlayan zirveye davet etmediğini belirterek, tüm Amerika kıtası ülkeleri katılmadığı sürece bunun Amerika Zirvesi olmayacağını belirtti.

ABD'nin diğer Amerika kıtası ülkelerine karşı müdahalecilik ve egemenliklerine saygısızlık politikasına devam ettiğini savunan Obrador, zirvede Meksika'yı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın temsil edeceğini açıkladı. Biden ile ilişkisinin iyi olduğuna değinen Obrador, yaşanan krizin ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokratların Başkan Biden yönetimi üzerinde kurdukları baskı sonucu ortaya çıktığını düşündüğünü ifade etti.

Obrador ayrıca, gelecek ay Biden'ı Beyaz Saray'da ziyaret ederek göç ve Amerika Birliğinin kurulması gibi konularda görüşeceğini açıkladı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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