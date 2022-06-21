Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden'dan Julian Assange'ın serbest bırakılmasını isteyecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek İngiltere'de tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılmasını isteyeceğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önümüzdeki ay görüşmeyi planladığı ABD Başkanı Joe Biden'dan İngiltere'de tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın affedilerek serbest bırakılmasını isteyeceğini açıkladı. Obrador, günümüzde yaşayan dünyanın en iyi gazetecisi olarak tanımladığı Assange'ın bugüne kadar haksız muamele gördüğünü ifade ederek, Biden'dan dava ile ilgilenmesini isteyeceğini belirtti.

WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan, ABD'li pilotların Irak'ta bir grup gazeteciye düzenlediği suikast videosunu da gösteren Obrador, ABD hükümetinden sızdırdığı gizli evrakların insan hakları ihlalleri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleleri belgelediğine dikkat çekerek, Assange'ın aklanması gerektiğini savundu.

MEKSİKA'NIN KAPILARI ASSANGE'A AÇIK

Assange'ın, görevi sadece insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak olan bir gazeteci olarak bir suçludan daha kötü bir muamele gördüğünü sözlerine ekleyen Obrador, serbest bırakılması halinde ülkesinin kapılarının kendisine açık olduğunu ifade etti. Obrador, 3 Ocak'ta Assange'ın sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek kendisine siyasi sığınma teklifinde bulunmuştu.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika