Meksika Devlet Başkanı, Küba'ya Destek Vermeye Devam Edeceğini Söyledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasına rağmen desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Obrador, Meksika'nın bağımsız bir ülke olduğunu ve diğer ülkelere yardım etmek için izin almasına gerek olmadığını vurguladı.

MEKSİKO, 17 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Küba'ya yönelik "insanlık dışı" ablukası devam ederken, Meksika'nın bu ada ülkesine petrol de dahil olmak üzere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Lopez Obrador, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında Meksika'nın bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu ve diğer ülkelere destek sunmak için herhangi bir yabancı hükümetten izin alması gerekmediğini vurguladı.

Meksika lideri, "İnsanlık dışı ve haksız ablukadan mağdur olan Küba halkıdır ve biz onlara sırtımızı dönemeyiz" diyerek Meksika'nın elinden gelen her türlü yardımı yapacağını sözlerine ekledi.

Lopez Obrador, yönetiminin "evrensel kardeşlik", adalet ve insancıllıktan yana olduğunu kaydetti.

Meksika lideri, Küba'ya on yıllardır uygulanan ekonomik, ticari ve mali ablukaya daha önce de defaatle karşı çıkmıştı.