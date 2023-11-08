Meksika Devlet Başkanı İsrail-Filistin çatışmasında tarafsızlık politikasını sürdürecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İsrail-Filistin çatışmasında tarafsızlık politikasını sürdüreceklerini belirtti. Lopez Obrador, İsrail ile ilişkileri koparmayacaklarını ve barış arayışında adım atmayacaklarını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, tarafsızlık politikasını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, dış politikada "tarafsızlık" tutumundan vazgeçmeyeceklerini kaydederek, "Çok açık şekilde ifade etmek istiyorum ki, ne İsrail ile ilişkilerimizi koparacağız ne de barış aramanın ötesinde bir adım atacağız." dedi.

Gazze'de yaşanılanların oldukça üzücü olduğunu dile getiren Lopez Obrador, "İlk başta benden taraf olmamı istediklerinde, ben tarafsızlık dedim, biz barış istiyoruz, çünkü kınarsak hemen pozisyon alınır ve misilleme gelir, ne yazık ki bu oldu. Olup biten her şey çok üzücü, çok acı verici, insanlık dışıdır, elbette ben de ateşkesten yanayım." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez Obrador, Birleşmiş Milletlerin (BM) olaylara müdahale etme hususunda geciktiğini ve ilk andan itibaren tüm üye ülkeleri araması gerektiğini söyledi.

Kendileri dahil herkesin barış için mücadele etmesinin elzem olduğunu vurgulayan Lopez Obrador, "Umarım BM bir şeyler yapar, İsrail ile çok iyi ilişkilere sahip ABD, ateşkesi garanti altına alır ve sivillerin korunması, katliamların önlenmesi için mücadele eder." ifadesini kullandı.