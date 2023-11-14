Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda, Latin Amerika'da göçün azaltılması için ABD Başkanı Joe Biden'ın bir yardım planı uygulaması yönünde ısrar edeceğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı, ABD'ye göç yardım planı uygulaması için ısrar edecek

MEKSİKO, 14 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda, Latin Amerika'da göçün azaltılması için ABD Başkanı Joe Biden'ın bir yardım planı uygulaması yönünde ısrar edeceğini söyledi.

Lopez Obrador, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında ancak istihdam, gelir ve refah olursa insanların kendi ülkelerinde kalacağının altını çizdi.

Lopez Obrador gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle Orta Amerika, Latin Amerika, Karayipler ve dünyadaki bazı ülkelerde ekonomi, sosyal refah ve siyaset krizleri göz önüne alındığında, bu mesele karmaşık" diye konuştu.

Lopez Obrador, "ABD'ye gidiyorum ve bu konuyu Başkan Biden ile görüşeceğim. Latin Amerika ve Karayipler halklarına yardımcı olacak bir planın onaylanması konusunda ısrar etmeyi sürdürmek niyetindeyim" diye ekledi.

Lopez Obrador, göçle ilgili meselelerin sınır dışı etme, duvar örme veya sınırlara asker konuşlandırma gibi zorlayıcı önlemlerle çözülmesine karşı olduğunu belirtti.

Meksika Devlet Başkanı, 15-17 Kasım tarihlerinde Kaliforniya'nın San Francisco kentinde düzenlenecek APEC toplantısına katılacak.