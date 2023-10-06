Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Sınır Duvarı İnşasını Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD'nin Teksas'ın güneyinde yeni bir sınır duvarı ve bariyer inşasına onay vermesini, ülkenin göç politikasında bir 'gerileme' olarak nitelendirdi. Obrador, göç sorununun nedenlerinin ele alınması gerektiğini belirtti.

MEKSİKO, 6 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Teksas'ın güneyinde yeni bir sınır duvarı ve bariyer inşasına onay vermesini, ülkenin göç politikasında bir "gerileme" olarak nitelendirdi.

Lopez Obrador Perşembe günkü olağan basın toplantısında, "Duvar inşasına onay verilmesi geriye doğru atılmış bir adım, zira göç sorununu çözmeyecek. Esas olarak düzensiz göçün nedenleri ele alınmalı" dedi.

Devlet başkanı, "ABD'de aşırı sağ kanattaki siyasi grupların, özellikle de seçimlerde göç olgusundan ve uyuşturucu tüketimi meselesinden yararlanmak isteyenlerin bu konuda büyük baskı yaptığını biliyorum" dedi.

Lopez Obrador, ülkesinin "uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları güç kullanımı yahut zorlayıcı tedbirlere başvurmadan, diyalog yoluyla çözmeye açık olduğunu" vurguladı.

Devlet başkanı, ABD'nin kararına yönelik eleştirisini göç ve uyuşturucu kaçakçılığının temel başlıklar olarak ele alınacağı yıllık ABD-Meksika üst düzey güvenlik diyaloğunun başlamasından dakikalar önce yaptı.

ABD Resmi Gazetesi'nde Çarşamba günü yayımlanan bir duyuruda, göçmenlerin "büyük orandaki yasadışı girişine" karşı koymak üzere Teksas'ın güneyinde yeni bir sınır duvarı ile bariyerlerin inşa edileceği açıklanmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı bir duyuruda, "Proje alanlarında ABD'ye yasadışı girişleri önlemek amacıyla sınır yakınında fiziki bariyer ve yollar inşa edilmesi şu anda acil ve kritik gereklilik arz ediyor" ifadelerini kullandı.