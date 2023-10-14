Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun insanlık dışı olduğunu söyledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı ticari ambargonun ABD'nin ekonomik ve siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, bu durumun Küba halkının zarar görmesine neden olduğunu ifade etti.

MEKSİKO, 14 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı ticari ambargonun ABD'nin ekonomik ve siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Cuma günü düzenlediği günlük olağan basın toplantısında on yıllardır devam eden yaptırım rejimini bir kez daha "insanlık dışı" olarak niteleyen Meksika Devlet Başkanı, bunun sonuçlarından Küba'nın kendi halindeki insanlarının zarar gördüğünü söyledi.

"Ambargonun arkasında kim var?" diye soran Lopez Obrador, "ABD'de bundan ekonomik-politik çıkar sağlayanlar, hatta ambargoyu destekleyen milletvekilleri" dedi.

Lopez Obrador, yarım yüzyılı aşkın bir süredir Küba'ya uygulanan ekonomik, ticari ve mali yaptırımları şiddetle eleştirerek, bu önlemleri "ortaçağdan kalma" olarak nitelendirdi.