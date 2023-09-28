Meksika Devlet Başkanı, ABD Başkanlık Yarışının Acımasızlıkta Birbirlerini Geçmeye Çalıştığı Bir Yarışmaya Dönüştüğünü Belirtti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD başkanlık yarışının adayların birbirlerini geçmeye çalıştığı acımasız bir yarışmaya dönüştüğünü söyledi. Lopez Obrador, Meksikalılara bu söylemleri dikkate almamaları çağrısında bulundu.

MEKSİKO, 28 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD başkanlık yarışının, adayların "acımasızlıkta" birbirlerini geçmeye çalıştığı bir yarışmaya dönüştüğünü belirtti.

Lopez Obrador, Çarşamba günü Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "ABD'de seçimler yaklaşırken kimin en acımasızca açıklamaları yapacağına, kimin Meksika'yı tehdit edip suçlarken en küstah olacağına dair bir tür yarış var. Şu anda ABD'de yaşanan bu" dedi.

Bunları seçim propagandası olarak değerlendiren Lopez Obrador, Hispanik topluluğuna bu söylemleri dikkate almama çağrısında bulundu.

Lopez Obrador, "Peki ne yapmalıyız? Bu açıklamaları ciddiye almamalıyız. Hepsi saçmalık" dedi.

ABD'de ikamet eden Meksikalılara seslenen Lopez Obrador, göçmenler hakkında kötü konuşan ya da göçmen karşıtı politikaları destekleyen adaylara oy vermemelerini istedi.

Lopez Obrador'a göre ABD'de 40 milyondan fazla Meksikalı yaşıyor. Pew Araştırma Merkezi'nin verileri, Meksikalıların Amerika kıtasında yaşayan en büyük Hispanik kökenli topluluk olduğunu ve 2021 yılında ABD'deki Hispanik nüfusun yüzde 60'ını oluşturduğunu gösteriyor.