Meksika'da referandumdan Devlet Başkanının göreve devam etmesi kararı çıktı

Meksika'da dün yapılan referandumdan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un görevine devam etmesi kararı çıktı.

Meksika'da halk, 2018 yılında göreve gelen Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un kalan 3 yıllık görev süresine devam edip etmeyeceği hakkında karar vermek üzere dün sandık başına gitmişti. Meksika Ulusal Seçim Enstitüsünden (INE), referandumda sandıkların yüzde 80'inin açıldığını açıklarken, seçmenin yüzde 91,25'i Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesi yönünde oy kullandı. Ülkede 15 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı referanduma halk yeterince ilgi göstermedi. Yüzde 20'inin altında kalan katılım oranı nedeniyle referandumun yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

"Ülkemizdeki dönüşüme devam edeceğiz"

Devlet Başkanı Lopez Obrador, sonuçtan yine de memnun olduğunu belirterek, milyonlarca Meksikalının bir kez daha tarih yazdığını söyledi. Başkan Obrador sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kalıyorum ve ülkemizdeki dönüşüme devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Obrador'a yakınlığı ile bilinen Meksika Senatosu Başkanı Olga Sanchez Cordero, Meksika vatandaşlarının bundan böyle yeni bir konuda daha söz sahibi olduğuna dikkat çekerek, artık halkın devlet başkanını hem seçme hem de görevden alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Obrador, 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde, seçilmesinin ardından 2 yıl içinde göreve devam edip etmeyeceğine yönelik referandum yapacağı sözünü vermişti. Referanduma yönelik anayasal değişiklikler 2019 yılında yapılsa da sürecin tamamlanmasıyla seçim 2022'ye ertelenmişti. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / Politika