Mehmet Şimşek'in Bakanlık Görevi Batman'da Sevinçle Karşılandı

YENİ Kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması memleketi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde sevinçle karşılandı. Batmanlılar, akrabaları ve liseden arkadaşları Bakan Şimşek'in başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı. 23'üncü dönemde Gaziantep, 24'üncü dönemde Batman Milletvekili seçilen Şimşek, 60, 61 ve 62'nci hükümetlerde Maliye Bakanlığı, 64 ve 65'inci hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Mehmet Şimşek'in yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması memleketi Batman'da sevinçle karşılandı. Doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Arıca köyünde de akrabaları ve köy halkı, Şimşek'in başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor.

'HİÇ KİMSENİN KALBİNİ KIRMADI'

Arıca Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Bakan Şimşek'in dayısının oğlu olan Abdülkerim Turan, Mehmet Şimşek burada da doğup büyüdü. 4 yaşındayken annesi Mehdiye vefat etti. Annesi öldükten sonra; öğretmen olan ağabeyi Ahmet Şimşek'in yanında kaldı. Onun yanında okudu. Gercüş Lisesi'nde okudu. Mehmet Şimşek insani yönüyle çok iyi bir insan, hiç kimsenin kalbini kırmadı ve ben kimsenin ondan razı olmadığına inanmıyorum. Herkes ondan razıydı. Çok iyi ve çok efendiydi. Büyüklerine karşı çok saygılıydı? dedi.

Arıca köyünden Kasım Tunç (71) ise Ailece çok iyi insanlardı. Kardeşlerinden tut tüm ailesi çok iyiydiler. Benim yaşım 71. 6 yaşından beri bu aileyi tanıyorum. Gerçekten çok iyi insanlar. Köyümüzde ilk Maliye Bakanı olduğu zaman köyümüzün yolu yapıldı. Cami minaresini yaptı, köyümüz içerisinde bulunan parke taşlarını o yaptı. Köyün alt yapısı bile onun zamanında oldu. Mezarlıkların etrafına duvar ördü. Köyümüze iyi hizmetleri oldu. Allah ondan razı olsun? diye konuştu.

'BAZEN KÖYE YÜRÜYEREK GİDİP GELİRDİ'

Gercüş Lisesi'nden arkadaşı Mehmet Faik Doğmuş da, 'Biz 1985 yılı mezun olan öğrencileriz. Mehmet Şimşek ile birlikte aynı zamanda Gercüş Lisesi'nden mezun olduk Sınıflarımız farklıydı. Mehmet Şimşek 6A Fen sınıfındaydı ben ise 6A Edebiyat bölümündeydim. Mehmet Şimşek okul birincisiydi. Notları hep 9 ile 10'du. Matematik ve fen derslerinin başarısı hayli yüksekti. Bizler hep yürüyerek okula gidip geliyorduk. Bazen köye yürüyerek gidip geldiğini biliyorum. Kış aylarında bazen geldiğimizde ıslanıyorduk. O zaman okul servisleri, yurtlar yoktu. Kendi imkanlarımızla gidip geliyorduk' ifadelerini kullandı.

'AĞIR BİR TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU'

Batman kent merkezinde de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması sevinçle karşılandı. Mehmet Şimşek'in ağır bir yükün altına girdiğini ifade eden vatandaşlardan Emrullah Orak, Kendisini tanımıyorum ama takip ediyorum. Temiz bir insan, iyi bir insan. İki gün önce ben İstanbul'daydım. Ona karşı olanlar bile kendisini istiyorlardı. Yani Hazine'nin başına geçmesini istiyorlardı. Batmanlının orada olması bize gurur veriyor. Memnunuz ondan, onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Yükü ağırdır. Ağır bir taşın altına elini koymuştur. İnşallah başaracaktır diye konuştu.

Geçmiş dönemde iyi işler yaptığını ifade eden Mahsum Günde de, Ben geçmiş dönemini biliyorum. Bu ülkeye hayırları vardır. Ekonomi bu kadar kötü değildi. Nurettin Nebati'den daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir Batmanlının Bakanlar Kurulu'nda olması bizim için güzel bir şey. Bizim de orada olabilme ihtimalimiz var demek ki. Bir Batmanlı olarak mutluyuz dedi.

Mehmet Şimşek'in güzel işler yapacağına inandığını ifade eden İbrahim Demir ise şunları söyledi Türkiye'nin ekonomisini düzeltmeye çalıştı. O bıraktıktan sonra yerine gelenlerden sonra biraz geriye gitti. Ekonomi o zaman düzelmişti. Şimdi Mehmet Şimşek, Allah'ın izniyle yine başa geldi. Yine ekonomiyi düzeltecek. Ben bu kanaatteyim. Ben inanıyorum çok güzel işler yapacaktır diye konuştu. Batman'da yaşayan köylüsü Salih Tutman da Memleketin göz bebeğidir. Çok değerli bir insandır. Kim onun kapısına gitmişse boş göndermemiş. Herkese yardımcıdır. Batman halkı olarak hepimiz bir öz amcamız gibi onu seviyoruz. O düzeltmezse kimse düzeltemez ekonomiyi. Hayatta parayı sevmeyen bir insandır. İnsanları seven insan, mutlaka elinden geleni yapar. Allah'tan ümit ediyoruz Türkiye eski günlere dönecek.? dedi. (DHA)