Mehmet Özhaseki: Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Yüzyılı'nda konut teslimatı ve kentsel dönüşümle ilgili söz verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk değerlendirmesinde, " Türkiye'nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız. Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini kendisine tevdi ettiğine işaret etti.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübesiyle şehirler ve ülke için çalışmaya gayret edeceğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız. Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz.

Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum."