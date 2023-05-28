Mehmet Özhaseki Kayseri'de oy kullandı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Kayseri'de oy verdi.

Talas ilçesinde Özel Kayseri Final Ortaokulu'na gelen Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile 1326 numaralı sandıkta oy kullandı.

Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin millete ve dünyada yaşayan tüm insanlar için hayırlı olmasını diledi.

Özhaseki, 14 Mayıs'taki seçimde ikinci kez kimseyi yormamak için gayret ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Böyle durumlarda bizim geleneğimizde güzel bir söz var, 'Vuku bulanda hayır vardır.' Biz de her ne vuku bulmuşsa başımızın üstünde diyerek ikinci sefer seçimlere hazırlandık. Dilimiz döndüğünce doğruları, bildiklerimizi anlatmaya çalıştık, insanları uyarmaya çalıştık." diye konuştu.

İkinci tur seçime avantajlı ve moralli geldiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir tarafta Meclis'teki çoğunluğumuz, bir tarafta aradaki oy farkı bizim daha da moralli olmamızı sağladı. Rehavete düşmeden de bugün seçim sonuçlarını en iyi şekilde almak için gayretimiz oldu. İnşallah bu akşam sonuçlar çıkacak. Çıkan neticede Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeniden cumhurbaşkanlığı makamına oturacak. Bu, AK Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte inşallah tüm Türkiye kazanacak. Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Hiç kimse kendisini kötü hissetmeyecek. Ne kadar politik davranırsa davransın, her ne kadar bize düşmanlıkta aşırıya gidenler olursa olsun onların da yaşadığı bu ülke coğrafyası kazanmış olacak. Bizim için de önemli olan bu. İnşallah biz yine elimizden geleni, her neyse problemlerimiz onları da çözmek için de uzun bir gayrete düşeceğiz. Rabb'im mahcup etmesin, utandırmasın diye dua ediyorum. Allah kötüleri bu ülkenin başına getirmesin."