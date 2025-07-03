Mehmet Muharrem Kasapoğlu Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, başkanlığa AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu seçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanvekili, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü sözcü, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ise katip üye oldu.

Kasapoğlu, Komisyon Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, inançla ve gayretle çalışacaklarını söyledi.

Araştırma komisyonlarının güçlü parlamentoların temel taşlarından birisi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, engellilerin hayatını daha yaşanabilir kılmak için yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

İktidarları döneminde engellilerle ilgili önemli adımlar attıklarını belirten Kasapoğlu, "Engelsiz bir Türkiye" meydana getirmenin arzusuyla hareket ettiklerini kaydetti.

Engellilerin erişemediği hiçbir hizmeti, hizmet olarak görmediklerinin altını çizen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Komisyon olarak hep beraber, toplumun her kesimiyle, tüm paydaşlarla güçlü eş güdüm, yakın bir çalışma ve samimi işbirliği içerisinde olacağız. Bu konu, partiler üstü bir konu. Bu konu, memleket konusu. Araştırma Komisyonu ile eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden erişilebilir çevre düzenlemelerine ve spora kadar pek çok alandaki mevcut ihtiyaçları kapsamlı şekilde değerlendireceğiz, tetkik edeceğiz, ele alacağız. Mevcut uygulamaların etkinliğini inceleyeceğiz, bunları ölçeceğiz. İyi örneklerin yaygınlaştırılması, yeni çözüm yollarının ortaya konulması ve tüm paydaşların görevlerinin, sorumluluklarının tespit edilerek kapsamlı stratejilerin, politikaların ve önerilerin geliştirilmesi hususuna hep birlikte odaklanacağız."

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Komisyonun, çalışma takviminin belirlenmesi amacıyla 8 Temmuz Salı günü saat 15.30'da toplanması kararlaştırıldı.