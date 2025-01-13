Mehmet Köse, mazbatasını aldı

Ak Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Mehmet Köse, törenle mazbatasını aldı.

31 Mart 2023 tarihinde AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na vekaleten, 7 Temmuz 2023'te de asaleten atanan Mehmet Köse, 4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kongrede güven tazeledi. Başkan Köse, Samsun Adliye Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende İlkadım İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Tontur, Mehmet Köse'ye mazbatasını verdi.

Köse burada yaptığı konuşmada, "23 yıldır tarihi bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir siyasal iktidardan söz ediyoruz. Türkiye bambaşka bir yere gidiyor. Türkiye'nin dünyada yavaş yavaş 'süper güç' olma algısı yeninden oluştu. Türkiye, pek çok parametre ile süper güç olma noktasına geldi" dedi.

AK Parti Samsun İl Yönetimi ve partililerin hazır bulunduğu tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN