Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini devraldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atanan Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mustafa Varak yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mehmet Fatih Kacır atandı. Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle Kacır görevine başladı.

Törende konuşan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmış olduğunu belirterek, "Gerçekten mutlu ve gururluyuz. Dün Cumhurbaşkanımız 21 yıllık iktidarın ardından yüzde 52,18'lik büyük başarı elde ederek tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve yüce meclisimizde yeminini ederek tekrar görevi teslim aldı. Bu büyük gurur ve mutluluk Türk Yüzyılı'nın kapılarını açmış oldu. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini de dün akşam itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürmemize müsaade etmiş olması, ona yol arkadaşlığı yapmamıza vesile olduğu için çok müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik" diye konuştu.

Hayatlar gibi görevlerin de bu dünyada geçici olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu görevleri, sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Bizde inşallah o şuurla 5 yıllık görevimizin sonuna gelmiş olduk. Detaylara girmek istemiyorum; lafı uzatırsanız devir teslimlerde 'bu da burayı bırakmak istemiyor' diyebilirler. Bu bir ekip çalışması; bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik. Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı; nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme görevinde olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok değerli bakanımıza bugüne kadar bakanlığımızda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda ortaya koyduğu liderlik, öncü rol ve her zaman bizlere yaptığı ağabeylik için ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Varank döneminde büyük projelerin hayata geçtiğini belirten Kacır, "Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur. ve yine onların da ancak bazılarına milletin sevgini kazanmak nasip olur. Bakanımız geçtiğimiz 5 yıl boyunca, gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle gayretle Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları elde ettiniz" dedi.

Geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri aktaran Kacır, "Çıta çok yüksek bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz ama inşallah sizlerin, ve aziz milletimizin desteği ve duasıyla; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" diye konuştu.

Tören, Varank'ın bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşmasının ardından son buldu. - ANKARA