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Medvedev'den Macron'a Sert Yanıt: '14 Mayıs 2027'de Açıklamalarını Unutacağız'

Medvedev'den Macron'a Sert Yanıt: '14 Mayıs 2027'de Açıklamalarını Unutacağız'
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki sözlerini eleştirerek, Macron'un 2027'de siyasi arenadan silineceğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasını eleştirerek, "En geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve kimse onu özlemeyecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasına Moskova yönetiminden cevap geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Macron'un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldiğini söylüyor. Ancak Micron'un kendisi büyük bir tehdit oluşturmuyor. En geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve onu kimse özlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Fransız liderin açıklaması

Macron dün akşam yaptığı ulusu sesleniş konuşmasında, "Bir ülke (Rusya), Avrupa'daki komşusunu işgal edebiliyor ve cezasız kalabiliyorsa kimse hiçbir şeyden emin olamaz. Ukrayna'nın ötesinde, Rus tehdidi gerçek ve Avrupa ülkelerini etkiliyor, bizi de etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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