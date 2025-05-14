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Medikal Sektörde 945 Milyar Liralık Yatırım Harekete Geçti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara SanTek Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, son 22 yılda medikal sektörüne 3 bin 583 teşvik belgesi düzenlediklerini ve toplamda 945 milyar lira yatırımı harekete geçirdiklerini duyurdu.

Bakan Kacır: "Medikal sektöründe 945 milyar lira yatırımı harekete geçirdik"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda medikal sektöründe 3 bin 583 yatırıma teşvik belgesi düzenledik, 945 milyar lira yatırımı harekete geçirdik" dedi.

Ankara SanTek Zirvesi, Teknopark Ankara İvedik OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve birçok protokol üyesi katıldı. Zirve, açılış konuşmaları ile başladı. Dünyanın insanlık tarihinin en büyük teknolojik sıçramalarından birine tanıklık ettiğini belirten Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Bugün 106 teknoparkımızda 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi, inovasyon odaklı projelere imza atıyor. Sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde sanayicilerimiz, mühendislerimiz yenilikçi ve yüksek katma değerli projeler geliştiriyor. Son 22 yılda medikal sektöründe 3 bin 583 yatırıma teşvik belgesi düzenledik, 945 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. Biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara pek çok başlıkta toplam büyüklüğü 15 milyar lirayı aşan 23 yatırım projesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 bin 950 projeye ve 17 binden fazla bilim insanımıza 34 milyar lira destekte bulunduk"

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin sağlık alanında ticarileştirilmesinin sağlandığına değinen Bakan Kacır, "Son 22 yılda sadece TÜBİTAK burs ve destek programlarımızla medikal sektöründe yürütülen 3 bin 950 projeye ve 17 binden fazla bilim insanımıza, gencimize 34 milyar lira destekte bulunduk. Bugüne dek 73 Ar-Ge merkezi ve teknoparklarımız bünyesindeki 893 teknoloji girişiminin sağlık alanında araştırma projelerine destek sunduk. 2016'da imal edilen ilaçların yerlilik oranı kutu bazında yüzde 75, değer bazında yüzde 42 seviyesindeyken geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında kutu bazında yüzde 90'ların, değer bazında ise yüzde 56'nın üzerine çıktık. Tıbbi cihaz tarafında 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 23 iken, bugün yüzde 48'e ulaştık. Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz stratejik yatırımlar sayesinde bugün Ankara, 13 organize sanayi bölgesi, 13 teknopark, 154 Ar-Ge ve 37 tasarım merkeziyle üretim ve teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuzun vitrin şehirleri arasında yerini aldı" şeklinde konuştu.

Zirve, hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Politika
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