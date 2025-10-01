Mecliste yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi (2)

ERDOĞAN'DAN F-35 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusu üzerine "Biz onları dedik ki 'Parayı verdik siz hala F-35'leri vermediniz' bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" dedi.