Mecliste yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Mecliste yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi (2)
Güncelleme:
ERDOĞAN'DAN F-35 AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN F-35 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusu üzerine "Biz onları dedik ki 'Parayı verdik siz hala F-35'leri vermediniz' bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
